Делегация РФ по разоружению в Вене сообщила о получении провокационной посылки

О случившемся проинформировали правоохранителей и направили ноту в МИД Австрии

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что в начале декабря получила анонимную посылку "провокационного содержания".

"1 декабря мной, официальным членом правительственной делегации Российской Федерации, была получена анонимная посылка провокационного содержания. <…> Цель злоумышленников понятна - деморализовать официального представителя государства и воспрепятствовать качественному исполнению служебных обязанностей в ответственный для России период", - сказала дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Содержание посылки не уточняется. Делегация проинформировала о случившемся правоохранителей и направила ноту в МИД Австрии.

"Мы категорически осуждаем эту провокацию как грубую психологическую атаку, совершенную именно по половому признаку. Это постыдная практика для любой делегации, которая прямо или косвенно может быть причастна к инциденту", - указано в заявлении.

По словам дипломата, неизвестные прибегают к "грубым методам борьбы с политическими оппонентами, включая оказание морального давления и угрозы физического воздействия".

Делегация заявила, что рассчитывает на содействие австрийской стороны в обеспечении безопасности российских дипломатических представителей "от провокационных посягательств на их жизнь и здоровье".