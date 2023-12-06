Спецслужбы обнаружили тайник диверсантов на юге ДНР

Силовики изъяли три гранатометных выстрела, девять противопехотных гранат, более 1 000 патронов калибра 5,45 мм и поддельные документы польского и украинского образцов

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Тайник с боеприпасами и иностранными документами выявили на юге Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате проведения совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Восточного военного округа в н. п. Владимировка (Волновахский район ДНР) выявлен тайник, подготовленный для диверсионно-разведывательных групп противника", - сообщили в управлении.

Силовики изъяли три гранатометных выстрела, девять противопехотных гранат, более 1 000 патронов калибра 5,45 мм и поддельные документы польского и украинского образцов.

Изъятые боеприпасы передали для применения подразделениями Министерства обороны Российской Федерации.