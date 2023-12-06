Дело возбудили на замглавы полиции Чувашии за насилие в отношении правоохранителя

Руководство регионального управления МВД уже уволило сотрудника по отрицательным основаниям

ЧЕБОКСАРЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции МВД по республике, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

"Уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции МВД по Чувашской Республике Эдуарда Николаева возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 11 ноября подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в одном из ресторанов в Чебоксарах, где устроил ссору с работниками заведения, которые нажали тревожную кнопку. Прибывшие по вызов сотрудники правоохранительных органов предложили посетителю для дальнейшего разбирательства проехать в отделение полиции. "Будучи недовольным законными действиями <...> по его задержанию и доставлению, находясь на улице около отдела полиции, задержанный применил насилие в отношении одного из них", - уточняют в управлении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели. В управлении добавляют, что в ходе следствия также будет дана процессуальная оценка действиям подозреваемого в отношении своей супруги, которой он нанес телесные повреждения при возвращении домой.

В пресс-службе МВД по Чувашии сообщили ТАСС, что материалы, собранные оперативниками собственной безопасности, переданы в следственные органы. "Руководством МВД по Чувашской Республике принято решение об увольнении сотрудника ведомства по отрицательным основаниям", - подчеркивают в полиции.