Хинштейн: задержания в банде киллеров начались в середине года, дальше раскручивали связи

По словам депутата Госдумы, работа велась силами ФСБ и МВД

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Задержания участников банды киллеров, действовавшей в России четверть века, начались с середины года, после чего раскручивали связи, которые вывели на начальника штаба СОБР "Рысь" Алексея Алпатова и оперуполномоченного Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Работа велась силами ФСБ и МВД, Росгвардия уже подключилась на этапе реализации. Поскольку преступления старые, операция произошла не в один день. Задержания начались в середине года, дальше начали раскручивать связи", - сказал он.

По его словам, Алпатов - действующий сотрудник в звании полковника, Волостных также не был уволен, он в звании подполковника. Хинштейн не уточнил, признали ли они вину и где находятся в настоящее время. Депутат отметил, что уголовное дело находится на расследовании в Следственном комитете.

О банде

В МВД сообщали, что полицейские задержали лидера и других участников банды, специализирующейся на совершении тяжких преступлений с 1998 года, которым инкриминируется совершение более 30 преступлений. Ее лидерами стали бывший военнослужащий и сотрудник спецназа СОБР. В состав банды вошли около 20 человек, среди которых действующие сотрудники органов внутренних дел, бывшие военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. Ранее сообщалось, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе - начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД).

В списке преступлений банды - убийство советника министра путей сообщения РФ в 2002 году в Одинцове Московской области, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год, а также похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.