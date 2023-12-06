В Кировском районе Донецка пять человек пострадали из-за сброса боеприпасов с БПЛА ВСУ

С начала суток Вооруженные силы Украины четыре раза атаковали район беспилотниками

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в Кировском районе Донецка из-за сброса взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулезмзин.

"В результате сброса взрывоопасных предметов с вражеских беспилотных летательных аппаратов в Кировском районе в микрорайоне Мирный ранена женщина 1959 г. р., по ул. Бирюзова ранен мужчина 1969 г. р., в районе шахты им. Абакумова ранена женщина 1946 г. р." - написал мэр.

Позже в в "Донбасстеплоэнерго" сообщили, что два работника "Донецктеплосетей" также получили ранения во время ремонта сетей.

"Пострадавшие со множественными осколочными ранениями доставлены в больницу", - сообщили в компании. По ее информации, специалисты выполняли аварийные работы по замене тепловой сети на улице Кирова. Также повреждена спецтехника предприятия.

Таким образом, число раненых выросло до пяти.

Как сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток ВСУ четыре раза атаковали Кировский район Донецка беспилотниками, сбросив с них пять боеприпасов с 11:20 до 14:00.

В новость были внесены изменения (17:37 мск) - уточняется количество раненых.