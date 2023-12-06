Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о подготовке убийства Владимира Соловьева

Как сообщили в ГП, для реализации своих планов обвиняемые приобрели все необходимое для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств

МОСКВА, 6 декабря, /ТАСС/. Уголовное дело о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре России.

"По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый Андрей Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP, запрещенной на территории России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников, а также создал в мессенджере тематический канал. В деятельность группы были вовлечены Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков, Василий Стрижаков и иные лица", - сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, для реализации своих планов обвиняемые приобрели все необходимое для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств. "С декабря 2021 по апрель 2022 года подожгли четыре автомашины, домовладение и военный комиссариат в Москве, Московской и Тверской областях", - сообщили в ГП РФ.

"Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для этого участники группировки решили установить на кузов автомашины жертвы самодельное взрывное устройство, однако преступление не было доведено до конца, поскольку было пресечено сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.