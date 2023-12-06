В Сыктывкаре за день поступило 11 сигналов о минировании зданий

Опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не выявлено, проверки продолжаются

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Более десятка сообщений о заминированных зданий школы, детских садов, театра, гостиниц и организаций Сыктывкара поступило в среду. Опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не выявлено, проверки продолжаются, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Сыктывкару.

"Всего в УМВД России по городу Сыктывкару поступило 11 сообщений о заминировании зданий учреждений, организаций. Из них сотрудниками полиции совместно с соответствующими службами проверяются все сообщения, в том числе три общеобразовательных учреждения (два детских сада и школа), учреждение здравоохранения, учреждение культуры, административное здание, две гостиницы, три здания организаций. В настоящее время опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено", - сообщили ТАСС в УМВД.

Обследуются здания и сооружения, прилегающие территории. Полицейские не инициировали эвакуацию, но, возможно, организации проводили ее самостоятельно, уточнили в УМВД.

Проверки продолжаются, злоумышленникам грозит уголовная ответственность по статье 207 УК РФ за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.