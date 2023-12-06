Водитель Mercedes насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Женщину-пешехода насмерть сбил водитель Mercedes на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной ГИБДД.

"По предварительным данным, около 19:30 на Дмитровском шоссе в районе дома 164 водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, выясняются обстоятельства произошедшего.