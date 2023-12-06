В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием большегрузов и микроавтобуса в Краснодарском крае привело к гибели пяти человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В 20:30 мск на 52-м км трассы Краснодар - Верхнебаканский произошло массовое ДТП с участием большегрузов и автобуса. По предварительным данным, водитель "Камаза" допустил столкновение с впереди идущим микроавтобусом Mercedes. Иномарку от удара выбросило на встречку, где он столкнулся большегрузом. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса, водители грузовых автомобилей госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Кроме того, на этом же участке, по данным краевого главка полиции, произошло также ДТП с участием нескольких легковых автомобилей. Движение затруднено, на месте работают сотрудники полиции.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в массовом ДТП на трассе Краснодар - Верхнебаканская пострадали восемь человек, пять из которых погибли. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, к месту происшествия направлены психологи ГУ МЧС России по региону для работы с пострадавшими и их родственниками.

"Подразделениями МЧС России произведен смыв горюче-смазочных материалов с дорожного полотна, отключение аккумуляторных батарей, обеспечение пожарной безопасности. Организовано реверсивное движение по одной полосе, регулируется сотрудниками ГИБДД", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.