Под Красноярском в ДТП с двумя фурами погибли 35 коров

Уцелевших животных переместили в другую машину, сообщили в полиции

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Две фуры попали в ДТП в Емельяновском районе Красноярского края. В результате аварии погибли 35 коров, перевозимых в одной из машин, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительной информации, на 5-м км автодороги "Обход г. Красноярска" водитель грузового автомобиля "Камаз", перевозивший в полуприцепе 40 голов крупнорогатого скота, двигаясь со стороны п. Березовка в направлении п. Емельяново, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Scania. <…> В результате автоаварии "Камаз" съехал в кювет, в кабине водителя произошло возгорание. Также из прицепа Scania выпал груз, который отлетел в легковой автомобиль LADA. 35 коров, которые перевозились в "Камазе", погибли, сам водитель доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, уцелевших животных переместили в другую фуру. "В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП и устанавливать все обстоятельства происшествия", - пояснили в ведомстве.