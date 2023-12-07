В Новосибирске мужчина забаррикадировался в приемной сенатора

Его задержали

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Посетитель забаррикадировался в одном из кабинетов приемной сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого, сообщили ТАСС в приемной сенатора.

"Он пришел, ходил по кабинетам, он - очень частый гость здесь, делал [несколько] обращений. Он был в кабинете с помощницей. Сейчас его задержали сотрудники полиции", - сказала собеседница агентства, уточнив, что помощница сенатора находится на допросе.

ТАСС обратился за комментариями в пресс-службе ГУ МВД по области и в региональное управление Росгвардии по региону.

Ранее издание "Прецедент" сообщило, что местный житель Сергей Ермошин, страдающий от заболевания, выражающегося в спазме мышц, забаррикадировался в кабинете сенатора в приемной в Новосибирске вместе с помощницей и отобрал у нее телефон. Об этом изданию сообщил сам Ермошин.