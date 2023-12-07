У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,9

Очаг залегал на глубине 32 км

СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Вануату. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 128 км к югу от города Исангел с населением около 1,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 32 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США выпустил оповещение об угрозе цунами. Согласно прогнозам центра, из-за землетрясения возможно появление волн цунами в пределах 300 км от эпицентра подземных толчков вдоль побережья Вануату и Новой Каледонии.