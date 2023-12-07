При взрыве на Сейшельских Островах пострадали почти 180 человек

Там взорвалась вся хранившаяся на складе строительной компании взрывчатка, которая используется для буровзрывных работ

НАЙРОБИ, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 180 человек получили ранения в результате взрыва на складе в промышленной зоне Providence на Сейшельских островах. Об этом сообщило агентство Seychelles News Agency со ссылкой на власти.

По данным Минздрава островного государства, всего при взрыве пострадали 178 человек. Их доставили в больницы.

"Взорвалась вся хранившаяся на складе строительной компании взрывчатка, которая используется для буровзрывных работ", - сказал глава государства в обращении к народу.

По словам лидера Сейшел, расследованием ситуации вокруг взрыва занимается полиция. Президент пообещал, что власти не остановятся, "пока не докопаются до причины" произошедшего.

Ранее сообщалось, что президент Сейшельских Островов Вавел Рамкалаван объявил чрезвычайное положение в стране в связи со взрывом на складе и наводнением. По данным агентства, глава государства заявил на пресс-конференции о троих погибших в результате разрушений из-за наводнения, вызванного проливными дождями в ряде районов страны. Лидер Сейшельских Островов также уточнил, что введенное чрезвычайное положение действует исключительно на острове Маэ и на другие острова не распространяется.