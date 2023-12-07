Суд продлил арест адвокатам Навального, обвиняемым по делу об экстремизме

Они будут находиться в СИЗО до 13 марта

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия, продлить меру пресечения на три месяца, то есть до 13 марта 2024 года", - говорится в постановлении суда.

Басманный районный суд Москвы 13 октября избрал трем адвокатам меру пресечения в виде заключения под стражу. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Они ранее представляли интересы Навального по делу "Ив Роше". Росфинмониторинг включил их в перечень террористов и экстремистов.