В Новороссийске после взрыва газа в многоквартирном доме повреждены шесть квартир

По словам мэра города Андрея Кравченко, женщину с тремя детьми временно переселили в социально-реабилитационный центр

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Шесть квартир повреждены в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Новороссийске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"На обследование места происшествия и оценку ущерба, нанесенного шести квартирам и конструктивным элементам жилого дома, выезжали специалисты администрации, прокуратуры, управляющей компании, экспертной организации. Женщину с тремя детьми временно определили в социально-реабилитационный центр, пока квартиру не высушат и не проведут замену стекол", - сообщил он.

Уточняется, что в доме восстановлено теплоснабжение. Также будет проведена экспертиза строительных конструкций.

Ранее в пятиэтажном многоквартирном доме в Новороссийске в результате нарушения правил эксплуатации оборудования в ходе семейного конфликта в одной из квартир произошел взрыв бытового газа. Затем последовало возгорание, в результате погиб один человек.