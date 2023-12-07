"Аэрофлот" заявил о сбое в системе бронирования авиабилетов Leonardo

В авиакомпании отметили, что система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сбой произошел в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo, сообщается на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

"В связи со сбоем в системе бронирования Leonardo затруднено оформление билетов во всех каналах продаж (сайт "Аэрофлота", агенты и др.). На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы", - говорится в сообщении.

При этом система регистрации пассажиров в аэропорту, на сайте и в мобильном приложении работает штатно, отметили в авиакомпании.

В этом году российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах.