В Башкирии виновника ДТП с шестью погибшими осудили на пять лет колонии

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Водителя фуры приговорили к пяти годам колонии-поселения за совершение ДТП, в котором погибли шесть человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В июле 2021 года, управляя грузовым тягачом Scania на трассе М-5 в Кушнаренковском районе Башкирии, он превысил установленную скорость, допустил разгерметизацию и разрыв шины левого переднего колеса. Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Largus.

"В результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров автомобиля Lada Largus от полученных травм скончались на месте. Подсудимый не признал вину в совершении преступления", - добавили в прокуратуре.