В ДТП в Башкирии погибли два человека

Еще двое пострадали

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения автомобилей на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"Авария произошла на 107-м километре автодороги Туймазы - Белебей - Николаевка - Бакалы. В результате происшествия, водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте до приезда скорой помощи, два пассажира Volkswagen госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2114 и Volkswagen Polo.