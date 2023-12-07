Жертвами нападения слонов и тигров в Индии в 2023 году стали почти 3 тыс. человек

Популяция слонов в Индии составляет около 30 тыс. особей, тигров - около 3 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 3 тыс. человек погибли в текущем году в Индии в результате нападения слонов и тигров. Об этом сообщил верхней палате парламента страны госминистр окружающей среды, лесов и изменения климата Ашвини Кумар Чоубей.

По его словам, в результате нападений тигров умерли 293 человека. В 2022 году таких случаев было зафиксировано 103, в 2021-м - 59, в 2020-м - 51, в 2019-м - 49. Жертвами атак слонов в текущем году стали 2 657 человек. В прошлые годы этот показатель держался на уровне около 500.

"Случаи нападения диких животных происходят в разных частях страны по нескольким причинам, которые среди прочего включают деградацию среды обитания, истощение естественной кормовой базы, увеличение популяции диких животных из-за постоянных усилий по их защите и т. д.", - сказал Чоубей.

Популяция слонов в Индии составляет около 30 тыс. особей, тигров - около 3 тыс.