В ДТП на Кубани пострадали два человека

Обстоятельства ДТП устанавливаются

ТАСС, 7 декабря. Столкновение девяти автомобилей произошло на федеральной трассе А-147 в Сириусе в Краснодарском крае, два человека доставлены в больницу, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале ОМВД России по федеральной территории "Сириус".

"По предварительным данным, сегодня около шести часов вечера на 4-м км участка автодороги А-147 произошло столкновение 9 автомобилей. В результате ДТП два человек пострадали, они доставлены в медицинское учреждение. <...> Движение на данном участке дороги затруднено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства ДТП устанавливаются.