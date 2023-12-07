В Ярославле автомобиль столкнулся с поездом

По предварительным данным, один человек пострадал

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с вагоном поезда на железнодорожном переезде в Ярославле. По предварительным данным, один человек пострадал, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

"ДТП произошло на железнодорожном переезде в Ярославле. По предварительным данным, легковой автомобиль Nissan столкнулся с вагоном грузового состава, есть пострадавший", - сказала собеседница агентства.

На месте работают спасатели и сотрудники полиции, информация о ДТП уточняется.