В Мексике сообщили об отсутствии ущерба после землетрясения в центральной части страны

Эпицентр подземных толчков находился в 47 км к юго-востоку от города Куаутла

МЕХИКО, 8 декабря. /ТАСС/. Крупного ущерба от землетрясения, произошедшего в четверг днем на территории Мексики, не зафиксировано. Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Хотя губернатор штата Пуэбла Серхио Саломон Сеспедес и глава правительства Мехико Марти Батрес уже сообщили об этом, к счастью, землетрясение не причинило ущерба", - написал глава государства на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло днем 7 декабря в центральной части Мексики. Эпицентр стихии находился в 47 км к юго-востоку от города Куаутла с населением около 154 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.