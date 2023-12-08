В Москве приостанавливали движение на фиолетовой ветке метро из-за человека на пути

Речь идет об участке от станции "Котельники" до станции "Жулебино"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Движение поездов приостанавливали от станции "Котельники" до станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена из-за человека на пути. Об этом сообщалось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком.

В новость внесены изменения (8:03 мск) - добавлена информации об осуществлении движения в соответствии с графиком.