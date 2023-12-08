В Южно-Сахалинске в результате ДТП пострадал ребенок

Его госпитализировали

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил ребенка в Южно-Сахалинске, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД России по Сахалинской области.

"По предварительной информации, <...> водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь по улице Фархутдинова <...>, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода", - сказали в управлении.

В результате ДТП мальчик получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

В управлении ТАСС уточнили, что ребенка отправили в детскую областную больницу. Информация о состоянии здоровья мальчика не уточняется.