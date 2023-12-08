В Красноярске против нанесшей ущерб почве на 600 млн рублей компании возбудили дело

С 2017 года эксплуатация полигона осуществлялась с нарушениями проектной документации и технологии захоронения

КРАСНОЯРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске по поручению замгенпрокурора Дмитрия Демешина против компании, которая с нарушением занималась захоронением отходов IV-V классов опасности на полигоне. Вред, причиненный почве, оценивается в 600 млн рублей, сообщила прокуратура Красноярского края.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин по итогам межведомственного совещания по вопросам региональной градостроительной политики и обращения с отходами производства и потребления потребовал инициировать уголовное преследование должностных лиц, ответственных за эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в Красноярске. Установлено, что акционерное общество "Автоспецбаза" на основании лицензии осуществляет деятельность по размещению отходов IV-V классов опасности на полигоне, расположенном на земельном участке площадью 92 тыс. кв. м в Емельяновском районе. <…> По материалам прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, с 2017 года эксплуатация полигона была с нарушением проектной документации и технологии захоронения. Полигон принимал необработанные отходы Левобережной технологической зоны. Они закапывались в землю без сортировки и обработки на переполненном полигоне. "Это повлекло загрязнение земель сельскохозяйственного назначения и угрозу чрезвычайной ситуации техногенного характера. Причиненный незаконными действиями руководства организации вред почве составил 600 млн рублей", - пояснили в ведомстве.

Подозреваемый задержан, в ходе обысков изъяты служебные документы.