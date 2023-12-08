В Челябинске в ДТП пострадали пять человек

Авария произошла в результате столкновения автомобилей Audi А4 и Volkswagen Polo

ЧЕЛЯБИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись утром в Челябинске, в результате аварии травмы получили три пассажира и два водителя. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Челябинска.

"По предварительным данным, 8 декабря в 08:55 (06:55 мск) около дома 1А/1 по улице Российской в Челябинске произошло столкновение автомобилей Audi А4 и Volkswagen Polo. В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира", - сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.