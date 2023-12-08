В Петербурге мать наказала детей, опалив им руки на газовой плите

Оба ребенка госпитализированы с ожогами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку после сообщения из детского сада о том, что мать двух их воспитанников в наказание поднесла руки детей к зажженной газовой конфорке. Оба ребенка госпитализированы с ожогами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В полицию Кировского района Петербурга обратилась заведующая детским садом №19 с сообщением о том, что 30-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств нанесла телесные повреждения своим несовершеннолетним детям шести и восьми лет, а именно поднесла их руки к зажженной газовой конфорке, в результате чего несовершеннолетние получили ожоги", - рассказали в пресс-службе.

Женщину доставили в полицию для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.