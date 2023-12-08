СМИ: в метро Киева произошла разгерметизация тоннеля

По информации издание "Страна", вода заливает рельсы, станции закрыли

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания, запечатлено, как вода заливает рельсы подземки. Указывается, что станции закрыли 8 декабря, несмотря на то, что это планировалось сделать с 9 декабря.

Издание также опубликовало видеоролик с большим количеством людей возле закрытых станций. Толпы образуются, поскольку власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта.

Ранее Киевский городской совет сообщил, что движение поездов между шестью станциями метро закроют в Киеве на шесть месяцев с 9 декабря из-за проседания грунта в тоннелях.

Как отмечается на сайте метрополитена, "перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" сооружались в 2008-2010 годах в пойме реки Лыбедь (приток Днепра) подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении". "По предварительным расчетам, восстановительные работы на этом участке продлятся около шести месяцев и будут проводиться на поверхности земли, за это время специалисты проведут необходимые обследования и инженерные изыскания, определят причины возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что "будут приняты неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы". Движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" перекрывается до завершения работ, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут работать круглосуточно только в режиме укрытия.

О метро Киева

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года. Он стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского и первым на территории Украинской ССР. Четыре станции первой очереди киевской подземки являются памятниками архитектуры местного значения, еще три станции, в том числе "Лыбедская", имеют статус объекта культурного наследия.

В настоящее время метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 70 км и 52 действующих станций (с учетом закрытых сегодня), платформы которых рассчитаны на пятивагонные поезда. В центре города линии имеют три пересадочных узла. Пассажиропоток на самых загруженных станциях в центре города составляет около 60 тыс. человек в сутки, среднесуточная перевозка метрополитена в целом - 1,36 млн пассажиров. Инвентарный парк состоит из 821 вагона.