Экс-замглаве Минздрава Удмуртии назначили домашний арест

Наталья Якимова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

ТАСС, 9 декабря. Суд избрал в отношении экс-заместителя министра здравоохранения Удмуртии, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по республике.

"В Удмуртской Республике отправлена под домашний арест бывшая заместитель министра здравоохранения, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями", - отмечается в сообщении.

Она обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По данным следствия, в период с августа 2022 по сентябрь 2023 года она обеспечила заключение Минздравом более 2,3 тыс. госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов с подконтрольными ее знакомым коммерческими организациями на сумму более миллиарда рублей. Проведены обыски, изъята необходимая документация.

В сообщении министерства здравоохранения республики говорится, что речь идет о Наталье Якимовой. "В рамках следственных действий по делу Якимовой Н. В. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики оказывает содействие следствию, предоставлены все необходимые документы. Уверены, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут правовую оценку", - отмечается в сообщении.