Полиция помогла хоккеистам из Казахстана, застрявшим на трассе под Новосибирском

Всего в автобусе находились 29 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции помогли 22 хоккеистам и их сопровождавшим добраться до Новосибирска, после того как их автобус сломался на трассе в сильный мороз и они оказались в критической ситуации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Автобус с детской хоккейной командой следовал из Казахстана в Новосибирск. От сильного мороза (а температура за бортом опустилась до -37 градусов) у транспортного средства замерзла пневмосистема. 22 ребенка и 7 взрослых оказались в критической ситуации", - написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что на помощь пришли госавтоинспекторы Краснозерского района Новосибирской области. "Они нашли транспорт для ребят, отбуксировали сломанный автобус. Юным спортсменам из Казахстана был выделен соответствующий всем требованиям безопасности автобус, который и доставил их в Новосибирск", - добавила она.

Полицейские сопроводили гостей из Казахстана до пункта назначения, где команда примет участие в детском хоккейном турнире.