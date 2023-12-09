В Брянске семье погибшей в результате стрельбы девочки выплатят 1 млн рублей

Стрельба в гимназии в Брянске

Губернатор региона сообщил Александр Богомаз отметил, что семьям пострадавших также выплатят по 300-500 тыс. рублей

ТАСС, 9 декабря. Семья девочки, погибшей при стрельбе в гимназии в Брянске, получит 1 млн руб. Семьям пострадавших выплатят по 300-500 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тыс. рублей - семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тыс. - ранения легкой степени", - написал он.

Богомаз добавил, что врачи продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим, квалифицированные психологи работают с детьми и родителями. Правоохранительные структуры принимают все необходимые меры, чтобы трагедия не повторилась. "Я желаю ребятам, которые проходят лечение, скорейшего выздоровления, родным выражаю слова поддержки", - добавил губернатор.