В Петербурге арестовали гражданина РФ и США, обвиняемого в реабилитации нацизма

Свою вину Юрий Малев признал частично

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Мужчину с гражданством США и России, обвиняемого в реабилитации нацизма, отправили под арест в Петербурге. Юрий Малев разместил в одной из социальных сетей фото, оскверняющее георгиевскую ленту, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина России и США Юрия Малева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Малеву стражу по 7 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Малева задержали 8 декабря, в этот же день ему предъявили обвинение, свою вину он признал частично.

Сторона защиты настаивала на мере пресечения в виде подписки о невыезде, домашнем аресте, запрете определенных действий.

По версии следствия, 8 июня 2022 года через социальную сеть "Одноклассники" Малев, достоверно зная, что георгиевская лента является символом воинской доблести и славы, разместил в своем аккаунте ее фото с недопустимой подписью, используя нецензурную брань.

Непосредственно перед празднованием Дня Победы, 8 мая 2023 года, в "Одноклассниках" Малев разместил еще одну фотографию, которая, по версии следствия, демонстрирует явное неуважение к обществу, дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, и оскорбляет память о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств.