Под Воронежем после ДТП с автобусом и грузовиком госпитализировали двух человек

В больницу доставили водителя автобуса и его сменщика, находившиеся в транспорте 43 ребенка и 4 сопровождающих не пострадали

ТАСС, 9 декабря. Грузовик на автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области столкнулся с пассажирским автобусом, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

"В Лискинском районе на 585-м км автодороги М-4 "Дон", по предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и пассажирского автобуса "Ман", движущихся в попутном направлении в сторону Воронежа. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его сменщик, которые были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в распространенном сообщении.

В автобусе находились 43 ребенка, их сопровождали 4 взрослых. Никто из них не пострадал. "Все пассажиры другим автобусом отправлены к месту назначения в Воронеж", - уточнили в полиции.