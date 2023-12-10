В Донецке сообщили о ранении семи человек из-за обстрелов со стороны ВСУ

Под огнем также оказались Горловка, Ясиноватая и Макеевка

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки 18 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), семь человек получили ранения в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За истекшие сутки представительством зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС). Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Кировском, Петровском районах Донецка", - сказано в сообщении.

Под огнем ВСУ оказались районы четырех населенных пунктов республики - кроме Донецка пострадали Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Повреждены два жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.