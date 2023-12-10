В Иркутской области произошли частичные отключения электроэнергии

Виной всему стали сильные морозы

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Дома почти на 50 улицах в четырех поселениях Иркутского района Иркутской области остались без света, сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании (ИЭСК). Перебои с электроснабжением в 30-градусный мороз наблюдаются также в самом Иркутске.

"10 декабря произошло частичное отключение электроэнергии в Иркутском районе", - говорится в сообщении ИЭСК. При этом уточняется, что под отключение попали дома в деревнях Грановщина и Ширяева, поселках Урик и Хомутово.

В Иркутске, по информации пресс-службы городской администрации, света нет в домах на восьми улицах. Ведутся восстановительные работы. Число отключенных потребителей уточняется.

В Иркутской области установились сильные морозы, причем в Иркутске они стали аномальными для начала декабря - температура опускается на 11-17 градусов ниже нормы. В некоторых районах на севере региона фиксируется до минус 50 градусов, в Иркутске - до минус 38. По прогнозу синоптиков, морозы продержатся как минимум до 12 декабря.