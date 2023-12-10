В Саратове из-за коммунальной аварии более 140 домов остались без теплоснабжения

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что в зону отключения попали свыше 28 тыс. человек

ТАСС, 10 декабря. Авария на тепловых сетях оставила без теплоснабжения более 140 многоквартирных домов и 7 объектов социальной сферы в Саратове. По данному факту проводится проверка, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Саратовской области.

В пресс-службе прокуратуры ТАСС уточнили, что в зону отключения попали свыше 28 тыс. человек.

"По имеющейся оперативной информации, на улице Куприянова Ленинского района Саратова произошла авария на тепловых сетях диаметром 1 200 мм. В зоне отключения временно находятся более 140 многоквартирных домов и 7 объектов социальной сферы. Также ряду абонентов тепло подается с пониженными параметрами", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что филиал "Саратовский" общества "Т Плюс" устраняет последствия аварии, объекты подключаются к теплоснабжению по временной схеме. По данным надзорного ведомства, в работах задействовано 10 единиц спецтехники и более 30 человек из состава аварийных бригад.

Прокуратура Саратова проводит проверку в связи с коммунальной аварией на теплосетях. Для координации деятельности на место происшествия выехал первый заместитель прокурора города Виталий Марцинкевич и заместитель прокурора Ленинского района Саратова Артур Амбарцумян.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил организовать аварийные работы в усиленном режиме, назначив ответственным министра строительства и ЖКХ Сергея Соколова, сообщило в своем Telegram-канале региональное правительство. Бусаргин заявил, что работы должны идти круглосуточно. "Перед городской администрацией поставлена задача создать оперативный штаб по аварии и напрямую взаимодействовать с жителями, оказывая помощь и информируя граждан о ходе и сроках работ", - уточняется в сообщении.