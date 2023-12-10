В Воронежской области в ДТП погиб ребенок

Еще три человека пострадали

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Легковые автомобили KIA Soul и Chevrolet Lacetti столкнулись в Нижнедевицком районе Воронежской области. В результате ДТП погибла семилетняя девочка, трое взрослых получили травмы разной степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.

"В результате ДТП семилетняя пассажирка автомобиля "Киа-Соул" от полученных травм скончалась на месте происшествия. Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель автомобиля KIA Soul, а также водитель и пассажир Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в 15:00 мск в Нижнедевицком районе на 169-м км автодороги Курск - Саратов, где 34-летняя женщина - водитель автомобиля KIA Soul, по предварительным данным, допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Chevrolet Lacetti. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.