На юге Подмосковья произошел пожар в нежилом здании

Площадь возгорания составляет 400 кв. м

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Нежилое здание загорелось на юге Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 20:14 мск поступил сигнал о пожаре в нежилом строении по адресу: город Ленинский, село Беседы, Промышленный проезд, дом №8", - рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составляет 400 кв. м, пламя охватило мансарду и кровлю здания.

В тушении возгорания задействованы 23 единицы техники и 81 человек личного состава. Информация о пострадавших пока не поступала.