В Алтайском крае в ДТП с поездом погибли два человека

Еще двое пострадали

БАРНАУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. Поезд столкнулся с легковым автомобилем, который выехал на железнодорожные пути в Алтайском крае, два человека погибли, еще два пострадали. Об этом сообщается на официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги.

"Сегодня <…> на железнодорожном переезде 518-го км перегона Осолодино - Среднесибирская Западно-Сибирской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. <…> По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое - смертельно. Схода подвижного состава нет, локомотивная бригада не пострадала", - сказано в сообщении.

Известно, что машинист поезда, увидев машину, принял решение об экстренном торможении, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Как сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, автомобиль выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Двое пострадавших госпитализированы. Также в результате происшествия задерживались в движении 12 грузовых поездов продолжительностью около 3 часов.