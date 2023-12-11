В ДТП под Челябинском погибли три человека

Еще двое пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция в Челябинской области выясняет обстоятельства столкновения грузовика и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два водителя и пассажир, еще два пассажира получили травмы. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД.

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ашинском районе Челябинской области. <…> В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Vesta, а также водитель автомобиля Nissan X-Trail от полученных травм скончались на месте происшествия. Пассажиры автомобилей Lada Vesta и Nissan X-Trail (две женщины) доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла в 07:30 (05:30 мск) на 1 594-м км автодороги Москва - Челябинск. Автомобиль Lada Vesta при совершении обгона столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Nissan X-Trail. После этого автомобиль Lada Vesta изменил направление движения и столкнулся с грузовиком Volvo.

В Челябинской области на 11 декабря объявлено штормовое предупреждение, согласно которому в большинстве районов сохраняется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы. В отдельных районах фиксируют до 40 градусов мороза.