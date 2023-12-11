В ЛНР возобновили прерванную из-за аварии подачу воды для более 212 тыс. абонентов

Без воды остаются 20 тыс. абонентов

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Специалисты госпредприятия "Лугансквода" (ЛНР) восстановили водоснабжение свыше 212 тыс. абонентов из 232 тыс. отключенных после аварии на Славяносербской насосной станции. Об этом сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью и прессой предприятия Дмитрий Бидлюченко.

"Практически полностью восстановили подачу воды абонентам, запитанным от Славяносербской насосной станции. Сейчас без воды остаются 20 тыс. абонентов: 19 тыс. абонентов в Первомайске, а также часть Алмазной и ближайшие села - 1 тыс. человек. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаем", - сказал он.

4 декабря на насосной станции произошла авария, из-за которой без водоснабжения остались 232 тыс. человек. Также были отключены 247 социально значимых объектов.

Ранее Бидлюченко сообщал ТАСС, что ориентировочные возможные сроки возобновления работы насосной станции - 6 декабря, после чего будет осуществляться поэтапное заполнение систем водоснабжения городов, оставшихся без воды. Первым планируется запитать Славяносербск и населенные пункты Славяносербского района, 7 декабря - Алчевск, Перевальск и Перевальский район. Полностью завершить все работы планируют до 11 декабря. Также на госпредприятии сообщали, что для обеспечения жителей региона водой ежедневно будет задействовано 15 автоцистерн.