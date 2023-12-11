Самолет Utair вернулся во Внуково из-за замечания по механизации крыла

Прокуратура проводит проверку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Utair, следовавший из московского аэропорта Внуково в Ханты-Мансийск, вернулся в пункт вылета из-за замечания по механизации крыла. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"Транспортной прокуратурой установлено, что 11 декабря в 00:36 при взлете самолета авиакомпании Utair командир воздушного судна доложил о замечании по механизации крыла, в связи с чем принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Борт следовал из Москвы (Внуково) в Ханты-Мансийск. Посадка совершена благополучно", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, после замены воздушного судна пассажиры были доставлены в Ханты-Мансийск в 08:08 - с опозданием на три часа. На борту находилось 66 пассажиров. По данному факту Сургутской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия.