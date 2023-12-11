Таможенники РФ задержали членов ОПГ, занимавшейся контрабандой драгоценностей

Согласно заявлению ФТС, группировка незаконно ввозила в Россию из-за границы ювелирные изделия для их перепродажи на внутреннем рынке страны

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево и оперативники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали членов организованной преступной группировки (ОПГ), незаконно ввозившей в Россию драгоценности для перепродажи. Об этом сообщила журналистам пресс-служба ФТС России.

"Шереметьевские таможенники и оперативники ФТС России задержали участников ОПГ, незаконно ввозившей в Россию из-за границы ювелирные изделия для их перепродажи на внутреннем рынке страны", - заявили в пресс-службе.

Как сообщает ФТС, один из контрабандистов был задержан в аэропорту Шереметьево. В багаже 34-летнего россиянина, прибывшего рейсом Дубай - Москва, инспекторы обнаружили сокрытые от таможенного контроля драгоценности на 23 млн рублей. Среди них шесть пар серег, семь колье, три кольца, три браслета и две цепочки с подвесками. Экспертиза установила, что изделия выполнены из белого и желтого золота со вставками из изумрудов, бриллиантов и сапфиров.

Далее были проведены мероприятия по задержанию иных участников преступной группы - организатора, 53-летней россиянки, а также ее сообщника, 37-летнего гражданина Казахстана. В местах их фактического проживания, в том числе в элитных коттеджных поселках, проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы, документы и электронные носители информации.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест. Следствие продолжается.