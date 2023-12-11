В Подмосковье мать с дочерью погибли при пожаре в коттеджном поселке

По словам спасшегося мужчины, поджог совершила его 29-летняя дочь

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Две женщины погибли во время пожара в частном доме в Красногорске, сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 51-летней женщины и ее 29-летней дочери после тушения пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 10 декабря года в частном доме в коттеджном поселке "Рижский квартал" в Красногорске произошел пожар. Из горящего дома через балкон удалось выбежать мужчине, ему была оказана медицинская помощь на месте. После ликвидации пожара были обнаружены тела двух женщин с ожогами. "По словам спасшегося мужчины, поджог совершила его 29-летняя дочь", - отмечается в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы, проведены допросы.