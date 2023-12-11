В Энгельсе в 70 домах несколько дней нарушено теплоснабжение после аварии

Специалисты компании "ТК "Тура" ведут пуско-наладочные работы

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Подача тепла ограничена жителям 70 многоквартирных домов Летного городка в Энгельсе Саратовской области после коммунальной аварии, случившейся 9 декабря. Проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"По имеющейся оперативной информации 9 декабря произошла авария на котельной ООО "ТК "Тура", расположенной в микрорайоне Энгельс-1. Теплоснабжение подается с пониженными параметрами в 70 многоквартирных домов, а также в несколько объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

Прокуратура Энгельса по обращениям граждан организовала проверку качества предоставления коммунальной услуги. По информации надзорного ведомства, сейчас специалисты компании "ТК "Тура" ведут пуско-наладочные работы.

Как сообщил глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов в своем Telegram-канале, специалисты запустили после ремонта оборудование. Однако тепло в дома граждан не вернулось. "На сегодняшний день ситуация такова: ресурсоснабжающей компании по каким-то причинам не удается вывести оборудование котельной на нужные параметры. Причины называются самые разные - считаю, что в них должна разбираться прокуратура", - заявил Плеханов.

По его словам, 11 декабря сотрудники администрации обойдут каждый дом и зафиксируют температуру в помещениях.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, на выходных температура в регионе ночью опускалась до минус 22 градусов. В понедельник ночью прогнозируется до минус 20 градусов, днем - до минус 18.