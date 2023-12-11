Задержанный агент Киева в Крыму рассказал, что ему поручили взорвать блогера

По словам подозреваемого, украинские кураторы дали задание устранить Александра Талипова, "чтобы подобные люди меньше стали заниматься деятельностью и снабжать фронт"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет распространил видео допроса с одним из участников агентурной сети Украины, который был задержан в Крыму.

"На меня вышли через моих друзей, которые в 2014 году уехали из Феодосии. Взрывчатка предназначалась для подрыва мопеда. Волонтер, блогер, его надо было устранить, по словам кураторов из Украины, чтобы подобные люди меньше стали заниматься деятельностью и снабжать фронт", - сказал задержанный. Он также рассказал, где прятал детонаторы и как тщательно готовил преступление.

Ранее сообщалось, что ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в этом году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова. Всего, по данным ФСБ, предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов. За подготовку терактов уже осуждены 10 человек.

Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Также, отметили в ФСБ, задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению 5 диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны РФ, принимающим участие в специальной военной операции.