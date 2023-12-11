Обвиняемым в попытке подрыва здания ФСБ в Москве запросили от 16 до 25 лет колонии

Члены ИГ также планировали расстрелять из огнестрельного оружия прохожих и посетителей приемной ведомства и закидать ручными гранатами близлежащие здания

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Гособвинение запросило сроки от 16 до 25 лет колонии для шестерых членов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация "Исламское государство"), которые, по данным следствия, планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке, а после этого расстрелять из огнестрельного оружия прохожих и посетителей приемной ФСБ и закидать ручными гранатами близлежащие здания. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из 2-го Западного окружного военного суда, который в понедельник приступил к прениям сторон по уголовному делу.

Так, по совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний для Манучехра Буриева представитель гособвинения попросила 25 лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей, для Самандара Тошмуродова - 24 года со штрафом 900 тыс. рублей, для Гаджимурада Гасаналиева - 20 лет со штрафом 500 тыс. рублей, для Абдукодира Тоирова и Абдумалика Самиева - по 18 лет лишения свободы со штрафом по 500 тыс. рублей, а для Раджабали Буриева - 16 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. При этом первые четыре-пять лет прокурор попросила назначить подсудимым в тюрьме, а остальное время - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, гособвинение попросило конфисковать телефоны подсудимых, изъятых у ходе обыска, а также уничтожить компоненты для изготовления взрывчатого вещества.

"Они приобрели селитру, керосин, таблетки гидроперита, шприцы, саморезы и другие компоненты для изготовления СВУ. Абдукодир Тоиров взял на себя роль смертника, который под видом посетителя должен был войти во второй корпус, четвертый подъезд административного здания ФСБ и привести СВУ в исполнение. После возникшей паники другие участники группы из припаркованных автомобилей должны были проследовать к месту взрыва и расстреливать посетителей, прохожих и мирных граждан из стрелкового оружия, закидывая близлежащие здания ручными гранатами для усиления устрашающего эффекта. Считаю, что вина подсудимых полностью доказана", - заявила представитель прокуратуры.

Действовали подсудимые, по ее словам, согласованно, под руководством неустановленного лица с псевдонимом Абу Джихад, "испытывали ненависть к российской власти", встречались на законспирированной квартире в Москве. После совершения теракта фигуранты дела планировали скрыться в Сирии и принять там участие в боевых действиях на стороне террористов.

Ранее четверо фигурантов - Манучехр Буриев, Гаджимурад Гасаналиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров - отказались от признательных показаний, данных в ходе предварительного следствия, и заявили, что материалы дела сфальсифицированы следствием. Вместе с тем, двое фигурантов - Раджабали Буриев и Абдумалик Самиев - вину признали только в той части, где на видеоролике присягнули на верность "Исламскому государству".

Седьмой фигурант - гражданин Таджикистана Мероб Хаитов, полностью признавший вину, деятельно содействовавший раскрытию преступления, и на стадии предварительного следствия и в суде давший показания на остальных фигурантов дела, получил 12 лет колонии строгого режима, а в качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. рублей. Его дело было рассмотрено в особом порядке.

Суть обвинений

Один из шестерых террористов ИГ, как предполагает следствие, это был Абдукодир Тоиров, должен был взорвать СВУ в здании ФСБ 1 мая 2022 года. С марта по апрель 2022 года боевики создали террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок, связанных с ИГ. В указанный период с соблюдением мер конспирации они вели тщательную подготовку, включая изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, приобретение огнестрельного оружия, собрали информацию о месте посягательства, путях следования к нему, охране и средствах защиты, отметила ранее в своей речи прокурор Светлана Тарасова. Так, по ее словам, предполагаемый смертник должен был привести в действие взрывное устройство осколочно-фугасного типа.

Согласно обвинительному заключению, после подрыва здания на Лубянке они собирались выдвинуть требование о выводе российских войск из Сирии и освобождения из мест лишения свободы лиц, привлеченных за преступления террористической направленности.

Уроженец Дагестана Гаджимурад Гасаналиев ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. В Москве некоторые из фигурантов работали разнорабочими на стройках, курьерами.

В зависимости от роли и участия всем подсудимым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных шестью статьями УК РФ: покушение на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, пункт "а" ч. 2 ст. 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3), покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1), организация террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4), организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 1 ст. 205.5) и содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1). Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.