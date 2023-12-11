СМИ: в Киеве затопило водой очередную станцию на синей ветке метро

По информации Klymenko Time, потоп наблюдается возле станции "Черниговская" на левом берегу Днепра

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Станцию "Олимпийская" на синей ветке метро в Киеве, где недавно закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, начало затапливать водой. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time, публикуя соответствующие фото.

Кроме того, по его информации, потоп наблюдается возле станции "Черниговская" на левом берегу Днепра.

8 декабря шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что тоннели сооружались в 2008-2010 годах в пойме реки Лыбедь (приток Днепра) в сложных горно-геологических условиях при искусственном водопонижении и что восстановительные работы продлятся около полугода. В это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" будут работать круглосуточно только в режиме укрытия. Днем позже городская прокуратура столицы начала по данному факту досудебное расследование, квалифицировав происшествие как служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года. Он стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского и первым на территории Украинской ССР. Четыре станции первой очереди киевской подземки являются памятниками архитектуры местного значения, еще три станции имеют статус объекта культурного наследия.

В настоящее время метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 70 км и 52 действующих станций (с учетом уже закрытых), платформы которых рассчитаны на пятивагонные поезда. В центре города линии имеют три пересадочных узла. Пассажиропоток на самых загруженных станциях в центре города составляет около 60 тыс. человек в сутки, среднесуточная перевозка метрополитена в целом - 1,36 млн пассажиров. Инвентарный парк состоит из 821 вагона.