Морпеха ВСУ приговорили в ДНР к 25 годам колонии за убийство мужчины

По данным прокуратуры, в период с 27 апреля по 2 мая 2022 года осужденный вместе с сослуживцами по приказу командира расстреляли случайного прохожего

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил украинского морпеха Руслана Шмидта к 25 годам колонии строгого режима за убийство мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил 34-летнего техника 2-й роты 503-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Руслана Шмидта к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

По данным надзорного органа, в период с 27 апреля по 2 мая 2022 года осужденный вместе с сослуживцами по приказу командира расстреляли случайного прохожего. Преступление было совершено на пересечении улицы Ломизова и переулка Цимлянского в Мариуполе. Шмидт произвел не менее 28 выстрелов из автомата Калашникова. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Военнослужащий признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).