В Петербурге отпустили виновных в хищениях при строительстве ЛЭП к "Газпром-Арене"

Наказания Ивана Карповича, Алексея Горячева и Евгения Осипова считаются отбытыми под стражей и домашним арестом на стадии следствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор трем фигурантам дела о хищении 400 млн рублей в компании "Ленэнерго", из них 300 млн - на строительстве ЛЭП к стадиону "Газпром-Арена" на Крестовском острове при подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года. Подсудимых признали виновными, но отпустили на свободу, так как их наказание считается отбытым под стражей и домашним арестом на стадии следствия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Горячева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, два эпизода), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступного дохода, три эпизода), Ивана Карповича - ч. 4 ст. 159 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и Евгения Осипова - ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горячева и Карповича суд оправдал в части отмывания преступного дохода в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. "Суд назначил наказание: Горячеву - 2,5 года в ИК общего режима; Карповичу и Осипову по 1,5 года в ИК общего режима", - рассказали в пресс-службе. Сами подсудимые свою вину признали частично. Всем им зачли время нахождения в СИЗО и под домашним арестом, поэтому их наказание считается отбытым.

Как сообщал ранее ТАСС, Горячев (заместитель гендиректора "Ленэнерго"), Карпович (заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт", дочерней структуры ПАО "Ленэнерго") и Осипов (замглавы компании ООО "НТ-Ком инжиниринг") обвинялись в том, что с января 2015 года по декабрь 2018-го похитили 300,8 млн рублей из бюджетных денег, выделенных ПАО "Ленэнерго" для строительства кабельной линии к стадиону "Газпром-Арена". Фигуранты завысили в документах стоимость кабеля на 115,7 млн рублей и еще на 185 млн рублей - стоимость произведенных работ. В дальнейшем, как считало следствие, более 165 млн рублей из этих денег злоумышленники легализовали, купив дорогостоящие автомобили, недвижимость, а также совершив фиктивные сделки по расчетным счетам подконтрольных им организаций.

Кроме того, более 100 млн рублей Горячев и Осипов похитили из средств АО "Санкт-Петербургские электрические сети" в 2015-2016 годах, тем самым причинили ущерб "Ленэнерго". Схема была аналогичной - завышение стоимости силового кабеля.